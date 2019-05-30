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Мусульманка в хиджабе назначена мэром в Великобритании

Мусульманка в хиджабе впервые назначена мэром британского города. За уроженку Сомали Ракхию Исмаил проголосовало большинство депутатов городского совета, утвердив ее на пост мэра города Ислингтон.

Как пишет Islington Media, мусульманка переехала в Великобританию из Сомали в 80-х годах в статусе беженца. По истечении нескольких лет женщина получила британское гражданство. В 2012 году Исмаил была назначена членом городского совета, а в 2018 году – вице-мэром.

Мусульманка известна не только своей политической, но и благотворительной деятельностью. Она курирует деятельность фондов, помогающих детям и взрослым с интеллектуальными особенностями и занимается организацией доступной психотерапии для нуждающихся с учетом их религиозного происхождения.


Опубликовано:30 Май, 2019  15:12, ]]>Печать]]>
 
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