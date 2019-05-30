Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в нашу республику, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!