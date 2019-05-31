Исламские страны отмечают Всемирный день аль-Кудса

Каждую последнюю пятницу Рамазана отмечается Всемирный день Кудса.

Как передает islam.az, День Кудса был учрежден в 1979 году, в последнюю пятницу священного месяца Рамазан основателем Исламской республики Иран, религиозным лидером Аятоллой Мусеви Хомейни. Это было вызвано проблемами Палестины и оккупацией Кудса.

День Кудса отмечается рядом мероприятий.

Каждый год мусульмане проводят шествия в знак солидарности с палестинским народом, протеста против оккупации Израилем территорий Палестины и освобождения мечети Аль-Кудс из окружения.

Международный день Кудс будет отмечаться в 80 странах мира.