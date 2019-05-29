Сегодня, 31 мая, очередная предполагаемая ночь Гадр

В исламских источниках говорится о том, что ночь Гадр приходится на одну из нечетных ночей последней декады месяца Рамазан.

Согласно шиитскому мазхабу, наиболее вероятными ночами Гадр являются 19, 21 и 23-я ночи Благословенного месяца. А согласно ахли-суннне, ночь Гадр приходится на 27-ую ночь, о чем информацию можно встретить и в шиитских источниках.

Для мусульман, начавших пост месяца Рамазан 6-го мая, 27-ая ночь – нынешняя ночь, а для мусульман, начавших поститься с 7-го мая, - завтрашняя.

Напомним, что ночью Гадр совершаются ряд богослужений, среди которых большое омовение ближе к закату солнца, выполнение намаза ночи Гадр (намаз в 2 руката, в каждом после «Фатихи» 7 раз читается сура «Ихлас», а после приветствий сразу же совершается земной поклон и 70 раз произносится «астагфируллаха ва атубу иляйх»), бодрствовать до утра и молиться.

Да примет Аллах деяния мусульман, отмечающих ночь Гадр как нынешней, так и следующей ночью!