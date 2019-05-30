Читатель спрашивает: Обязательно ли во время земного поклона и нос должен соприкасаться с землей?

Взгляды исламских мазхабов по данному вопросу различны. В некоторых мазхабах приложение носа к земле во время земного поклона считается обязательным, а в некоторых – желательным. Согласно ханбалитскому мазхабу, наряду со лбом, фарзом считается и касание носа с землей, без этого земной поклон не действителен. В ханафитском мазхабе это также обязательно, не касаться пола носом без уважительной причины – макрух. Согласно джафаритскому мазхабу, прикладывать кроме лба еще нос к земле или мохуру не обязательно, это считается желательным деянием.