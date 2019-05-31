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Новости » Новости по миру

Россия отказалась продать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

По данным источников Bloomberg, Москва приняла такое решение из-за опасений роста напряженности на Ближнем Востоке.

17 мая стало известно, что два эскадренных миноносца ВМС СШАвошли в Персидский залив, а 15 мая американские войска в Ираке привели в максимальную степень боевой готовности. В тот же день Трамп заявлял, что не хочет войны с Ираном.

15 мая сообщалось, что армия США привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.


Опубликовано:31 Май, 2019  12:07, ]]>Печать]]>
 
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