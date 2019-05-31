Взрывы в Ираке: есть погибшие и раненые

Шесть человек погибли, 12 получили ранения в результате серии взрывов в иракском Киркуке вечером 30 мая.

Как передают РИА Новости со ссылкой на курдский телеканал Rudaw, в разных частях города были подорваны начиненные взрывчаткой автомобили и самодельные взрывные устройства.

По данным телеканала Sky News Arabia, в результате терактов пострадали сотрудники иракских служб безопасности.

В общей сложности в нефтеносной провинции произошло шесть взрывов. Два взрывных устройства удалось обезвредить.

Ранее иракские службы безопасности неоднократно заявляли о задержании и ликвидации в Киркуке членов террористической группировки ИГИЛ, готовивших нападения в этой провинции.