В Турции 119 военных получили пожизненное

Суд Анкары приговорил 119 военнослужащих к пожизненным заключениям за участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Отмечается, что среди осужденных есть военные пилоты, которые в ночь неудавшегося путча сбросили бомбы и открыли огонь по зданиям разведывательной службы, парламента и управления безопасности в столице. Эти лица получили от шести до 29 пожизненных сроков.

Экс-полковник Угур Каптан, который на вертолете доставил захваченного заговорщиками тогдашнего начальника Генштаба ВС Хулуси Акара на территорию президентского дворца, также получил 29 пожизненных или порядка 3,9 тыс. лет тюрьмы по совокупности содеянных преступлений.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.