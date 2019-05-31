Саудиты создают антииранскую коалицию

Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану, сообщает Reuters со ссылкой на итоги саммита Лиги арабских государств в Мекке.

Члены ЛАГ поддержали право Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов на право защищать свои интересы после нападений на их нефтяную инфраструктуру.

С возражениями выступили лишь представители Ирака, которые призвали союзников не вмешиваться во внутренние дела Тегерана во избежание эскалации конфликта и войны.

Напряженность между арабскими странами и Ираном обостряет заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Иран совершил нападение на четыре танкера в водах Объединенных Арабских эмиратов, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.

В свою очередь Тегеран считает безосновательными обвинения в свой адрес со стороны арабских стран, а их подход в отношении Ирана ошибочным. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, пишет РИА Новости.

По словам Мусави, Саудовская Аравия злоупотребила проведением в Мекке встречи Организации исламского сотрудничества и использовала в качестве политического инструмента священный месяц Рамадан и Мекку для обвинений в адрес Ирана.