ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Азербайджане объявлено время праздничного намаза В Азербайджане объявлено время праздничного намаза
Сегодня, 26 мая, вторая предполагаемая ночь Гадр Сегодня, 26 мая, вторая предполагаемая ночь Гадр
Сегодня, 28 мая, третья предполагаемая ночь Гадр Сегодня, 28 мая, третья предполагаемая ночь Гадр
Нынешней ночью отмечается годовщина шахады имама Али (а) Нынешней ночью отмечается годовщина шахады имама Али (а)
Какому мазхабу принадлежал основоположник династии Сефевидов Шейх Сафиаддин Ардабили? Какому мазхабу принадлежал основоположник династии Сефевидов Шейх Сафиаддин Ардабили?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по миру

Cтолкновения в Газе, 16 палестинцев пострадали

Не менее 16 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими войсками на границе сектора Газа.

Oб этом сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

По данным агентства, израильские войска применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Выступления продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольший размах по пятницам и регулярно перерастая в стычки с израильтянами.

Напомним, что ранее почти 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильской армией.


Опубликовано:1 Июнь, 2019  11:03, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
1 Июнь, 2019
Перестрелка в Карабахе: убит армянский оккупант
1 Июнь, 2019
В Мекке начался саммит Организации исламского сотрудничества
31 Май, 2019
Хуситы поблагодарили президента Ирака
31 Май, 2019
Саудиты создают антииранскую коалицию
31 Май, 2019
В Турции 119 военных получили пожизненное

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
1 Июнь, 2019

День вознаграждения – праздник Рамазан
1 Июнь, 2019

Перестрелка в Карабахе: убит армянский оккупант
1 Июнь, 2019

В США произошла стрельба, погибло 12 человек
1 Июнь, 2019

Можно ли верить в нечетное число чихов? Ислам в вопросах
1 Июнь, 2019

В Мекке начался саммит Организации исламского сотрудничества
1 Июнь, 2019

Cтолкновения в Газе, 16 палестинцев пострадали
31 Май, 2019
Хуситы поблагодарили президента Ирака
31 Май, 2019
Саудиты создают антииранскую коалицию
31 Май, 2019
В Турции 119 военных получили пожизненное
31 Май, 2019
Взрывы в Ираке: есть погибшие и раненые
31 Май, 2019
Россия отказалась продать Ирану С-400
31 Май, 2019

Обязательно ли во время земного поклона и нос должен соприкасаться с землей? Ислам в вопросах
31 Май, 2019

Сегодня, 31 мая, очередная предполагаемая ночь Гадр
31 Май, 2019

Исламские страны отмечают Всемирный день аль-Кудса
30 Май, 2019

В Азербайджане объявлено время праздничного намаза
30 Май, 2019
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
30 Май, 2019
Мусульманка в хиджабе назначена мэром в Великобритании
30 Май, 2019
В Мекке сегодня стартуют три саммита мусульманских и арабских стран
30 Май, 2019

Хаменеи опроверг Роухани: С США не будет переговоров
30 Май, 2019

На какой палец надевать кольцо? Ислам в вопросах
30 Май, 2019
Шотландия проведет референдум о выходе из Великобритании
30 Май, 2019
Саакашвили вернулся в Украину
29 Май, 2019

Ирак передал Турции 188 детей боевиков ИГ
29 Май, 2019
В Иране убит имам-джума
29 Май, 2019

Французский депутат: В Париже больше женщин с покрытой головой, чем в Азербайджане
29 Май, 2019
Песков: Поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков
29 Май, 2019
США могут приостановить обучение турецких пилотов
29 Май, 2019

Должен ли человек поститься, если выйдет в путь рано утром и вернется уже после зохра? Ислам в вопросах
29 Май, 2019

В Азербайджане отметили 3-ю предполагаемую ночь Гадр Фото
29 Май, 2019
Иран открестился от ядерного оружия
29 Май, 2019
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com