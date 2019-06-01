Cтолкновения в Газе, 16 палестинцев пострадали

Не менее 16 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими войсками на границе сектора Газа.

Oб этом сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

По данным агентства, израильские войска применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Выступления продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольший размах по пятницам и регулярно перерастая в стычки с израильтянами.

Напомним, что ранее почти 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильской армией.