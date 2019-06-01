В Мекке начался саммит Организации исламского сотрудничества

Очередной, 14-й, саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) открылся в субботу, 1 июня, в Мекке.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на ТАСС, трансляцию саммита ведет телеканал Al Hadath.

Лидеры, главы правительств и МИД, официальные лица из 57 государств-членов этой международной структуры съехались в священный для мусульман город, чтобы обсудить насущные проблемы исламской нации, переживаемые ей кризисы, региональные конфликты и вызовы, вопросы экономического, социального и культурного развития.

В частности, главными темами повестки встречи в верхах, которая проходит под лозунгом: "Саммит в Мекке: рука об руку к будущему" - станет палестинский вопрос на фоне готовящейся США "сделки века", ситуация в Сирии, Йемене и Ливии, переходные периоды в Судане и Алжире, а также вопросы противостояния исламофобии и проблемы мусульманских меньшинств в разных странах, в том числе положение народности рохинджа в Мьянме. Исламские лидеры затронут также и иранское досье.