Читатель спрашивает: Можно ли верить в нечетное число чихов?

Шариат призывает не придавать значения верованиям, которые не обоснованы религиозными указаниями и противоречащие здравому смыслу. В народе сформировалась такое мнение, что нечетное число чихов при обсуждении какого-либо вопроса является плохой приметой, и уже следует отказаться от этой затеи. И, наоборот, четное число чихов ведет к удаче. Естественно, что подобные измышления не имеют никакого религиозного подтекста. Чихание – чисто биологический процесс, нелогично привязывать его к событиям. Верующие в нечетное или четное число чихов допускают ошибку, но об этом им следует сказать, не проявляя грубость.