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Новости

В США произошла стрельба, погибло 12 человек

Стрельба произошла возле муниципального центра в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния).

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным агентства, в результате инцидента погибло 12 человек.

Об этом на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN, заявил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.

"Изначально мы сообщали об 11 (убитых). Еще один человек скончался по пути в больницу", - сказал Сервера.

В настоящее время четверо пострадавших "находятся на операционном столе", уточнил он.

Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Стрелявший мертв.


Опубликовано:1 Июнь, 2019  11:53, ]]>Печать]]>
 
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