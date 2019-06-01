Перестрелка в Карабахе: убит армянский оккупант

В результате перестрелки на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск сегодня утром погиб армянский военнослужащий срочной службы, 19-летий Сипан Мелконян, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Оккупационной администрации в Нагорном Карабахе.

"1 июня, около 07:30 утра, на оборонительном посту воинской части, расположенной в юго-восточном направлении линии соприкосновения (Мартуни), вследствие нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня смертельное ранение получил Сипан Сергеевич Мелконян, 2000 года рождения", — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне выстрелом снайпера армянской армии был убит командир батальона азербайджанской армии майор Агиль Омаров.