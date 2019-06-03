В Ираке француза-террориста приговорили к смертной казни

Суд в Ираке приговорил в воскресенье, 2 июня, к смертной казни девятого гражданина Франции за принадлежность к террористической группировке "Исламское государство".

Как передаёт Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом информирует AFP.

Согласно информации, к смерти приговорен 28-летний Вьяни Ураги алжирского происхождения. Ранее по такому же обвинению смертный приговор был вынесен 32-летнему Фодилу Тахару Уидейту.

Как в свою очередь сообщает агентство Reuters, по словам прокурора, еще три гражданина Франции предстанут перед судом 3 июня.

Ранее иракский суд вынес аналогичные приговоры в отношении семи граждан Франции. 26 мая суд приговорил к казни троих французов. Аналогичные вердикты были вынесены в 27, 28 и 29 мая в отношении еще четверых граждан Франции.