Читатель спрашивает: Может ли считаться закятом фитр покупка нуждающемуся лекарств, его лечение, дарение домашней утвари?

Согласно исламскому шариату, закят фитр выплачивается бедняку для обеспечения его едой. Именно в этом кроется причина того, что закяи фитр выдается традиционными для этой местности продуктами. Следует выплатить или продукты в указанном количестве, или же стоимость этого количества в денежном эквиваленте. Нельзя выдавать закят фитр человеку с целью устранения иных его проблем, кроме нужды в еде. Для этой цели предусмотрены хумс, закят, милостыня. Если получивший закят фитр в денежном эквиваленте человек потратит эту сумму не на еду, а для других целей, то выплативший не несет за это ответственность. Но если заранее известно, что деньги не будут потрачены на еду, то выдавать закят фитр этому лицу нельзя.