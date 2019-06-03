Канцелярия аятоллы Хаменеи назвала предположительную дату Ид аль-Фитр

Канцелярия Верховного религиозного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи сообщила, что с большой долей вероятности праздник Ид аль-Фитр и первое число месяца Шавваль придутся на 5 июня.

Как передает İslam.az со ссылкой на "İRNA", об этом сообщил председатель центра "Истихлал" канцелярии аятоллы Хаменеи ходжатуль-ислам Фазлуллах Закири.

Сообщается, что завтра (вторник, 4 июня) будет ясно заметна луна месяца Шавваль. Это означает, что 5 июня с большой вероятностью будет праздничным днем.

Отметим, что в Азербайджане Управление мусульман Кавказа объявило 5 июня праздником Ид аль-Фитр. В стране 5-6 июня являются нерабочими днями.