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Канцелярия аятоллы Хаменеи назвала предположительную дату Ид аль-Фитр

Канцелярия Верховного религиозного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи сообщила, что с большой долей вероятности праздник Ид аль-Фитр и первое число месяца Шавваль придутся на 5 июня.

Как передает İslam.az со ссылкой на "İRNA", об этом сообщил председатель центра "Истихлал" канцелярии аятоллы Хаменеи ходжатуль-ислам Фазлуллах Закири.

Сообщается, что завтра (вторник, 4 июня) будет ясно заметна луна месяца Шавваль. Это означает, что 5 июня с большой вероятностью будет праздничным днем.

Отметим, что в Азербайджане Управление мусульман Кавказа объявило 5 июня праздником Ид аль-Фитр. В стране 5-6 июня являются нерабочими днями.


Опубликовано:3 Июнь, 2019  12:39, ]]>Печать]]>
 
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