В Судане военные расстреляли протестующих

В центре столицы Судана Хартуме спецназ открыл огонь по собравшимся протестующим, в результате погибли восемь человек, - сообщает Al-Jazeera.

Военные пытаются разогнать многотысячную толпу жителей страны, которые собрались перед зданием суданского минобороны и требуют от силовиков, захвативших власть в стране в апреле, передать бразды правления гражданскому правительству. По словам очевидцев, солдаты используют против мирных демонстрантов тяжелые пулеметы и гранаты со слезоточивым газом.

Силовики также подожгли палатки, которые протестующие развернули на площади.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте Омара аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. В Судане был сформирован военный совет, который, как было ранее объявлено, должен будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

Протесты в Судане продолжаются с 2018 года в связи с экономическим кризисом, в котором республика находится с 2011 года.