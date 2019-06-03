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Одной из планет присвоено имя Имадеддина Насими

В связи с 650-летием великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими Международный Астрономический Союз принял решение о присвоении одной из малых планет его имени.

Соответствующее ходатайство было подано азербайджанским астрономом, членом Международного Астрономического Союза, старшим научным сотрудником Шемахинской Астрофизической Обсерватории им. Н.Туси, членом-корреспондентом НАНА Эюбом Гулиевым.

Планета была обнаружена 24 октября 1995 года чешскими астрономами и долгое время условно называлась 1995 UN2. До сих пор она 807 раз наблюдалась различными обсерваториями мира.


Опубликовано:3 Июнь, 2019  13:49, ]]>Печать]]>
 
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