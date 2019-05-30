Когда в мечетях будет выполнен праздничный намаз?

Как мы уже сообщали, велика вероятность того, что 4-го июня станет последним днем месяца Рамазан. А это значит, что 5-го июня в мечетях Азербайджана будет выполнен праздничный намаз. Мы сообщали о времени намаза в мечтях Эждербек и Тезепир.

İslam.Az связался с некоторыми мечетями Баку, чтобы уточнить время выполнения праздничного намаза праздника Фитр. Как сообщили представители мечетей Мешеди Дадаш, Гасымбейли, Имама Рзы (а) поселка Бакиханова и Фатимейи Захры в поселке Гюняшли, если вечером 4-го июня будет наблюдаться Луна, то праздничный намаз в указанных мечетях будет выполнен 5 июня в 9 часов утра.