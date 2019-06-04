Как выплачивается закят фитр?

Закят фитр – это закят, выплачиваемый в связи с окончанием месяца Рамазан. В мазхабах (течениях) шафии, ханбали и малики выплачивать закят фитр – фарз, а в ханафизме – ваджиб (не фарз). В джафаритском течении имеющий возможность каждый мусульманин обязательно (ваджиб) должен выплачивать закят фитр как за себя, так и за находящихся на его попечении (у джафаритов ваджиб означает то же самое, что фарз у ахли-сунны). Необходимость закята фитр Его Светлость Пророк Мухаммад (с) сообщил мусульманам в конце месяца рамазан во 2 году хиджры в своей проповеди.

В хадисах от исламских святых настойчиво рекомендуется выплачивать закят фитр. Например, Имам Джафар Садиг сказал: «По окончании поста необходимо выплачивать закят фитр, так же, как по окончании намаза необходимо посылать салават (приветствие) Пророку (с). У всякого, кто после окончания месяца рамазан сознательно не выплатит закят фитр, пост не будет принят. Точно так же, как у всякого, кто не будет приветствовать Пророка (с) в конце намаза, не будет принят намаз». Кроме того, в другом хадисе от Имама Садига (а) говорится: «Аллах примет пост у всякого, кто завершит пост добрым словом и деянием». Спросили: «Что такое доброе слово и деяние?». Имам ответил: «Доброе слово – кялмейи-шахадат, доброе деяние - закят фитр».

С точки зрения джафаристкого течения, основные требования закят фитр следующие:

Желательно выделить закят фитр в последний день рамазана после вечернего азана и в день праздника Фитр до совершения праздничного намаза доставить по назначению. Если это невозможно, закят фитр должен быть выплачен сразу после праздничного намаза в самый кратчайший срок. Хозяин должен выделить и выплатить закят фитр для себя и находящихся на его попечении (вне зависимости от возраста). Количество закят фитр рассчитывается в размере 1 са, то есть 3 кг из нижеследующих продуктов питания наиболее используемых в той местности: пшеница, ячмень, хурма, кишмиш, рис, кукуруза. Может быть выплачена также стоимость этого продукта в денежном эквиваленте. Закят фитр должен быть выплачен людям с тяжелым материальным положением.

Будет лучше, если каждый будет выплачивать закят фитр своим малоимущим родственникам или соседям. В дажафаритском мазхабе закят фитр гостя, пришедшего в последний день Рамазана во время ифтара, также выплачивается хозяином дома. Семьи, материальное положение которых крайне плачевно, освобождаются от уплаты закят фитр.

Согласно мазхабу ахли-сунны, закят фитр не фарз, а ваджиб. По ханафитскому мазхабу, человек должен выплачивать закят фитр в том случае, если после удовлетворения своих нужд и нужд членов семьи его оставшееся имущество достигнет уровня нисаб.

Согласно шафиитскому мазхабу, фитр закят может быть выплачен уже с первых дней Рамазана. В день праздника Фитр выплачивать между утренним азаном и праздничном намазом является сунной, задерживать без уважительной причины на время после окончания праздничного намаза – нежелательно (макрух), задерживать без уважительной причины на время после намаза магриб – харам.

Во всех мазхабах ахли-сунны фитр закят может выплачиваться 8 группам, которые определены в простом закяте. Малики считают, что получающий закят яитр не должен быть сейидом - потомком Пророка (с).

Что касается размера закята фитр, во всех мазхабах ахли-сунны для всех видов продуктов питания определен 1 са на человека, то есть 3 кг. Только у ханафитов количество закята фитр для пшеницы определено пол са на человека (около 1, 5 кг); для остальных продуктов питания это количество составляет 3 кг.