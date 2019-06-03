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Когда отмечается праздник Фитр в различных странах мира?

Как известно, в этом году часть мусульман начала пост месяца Рамазан 6-го мая, а часть – 7-го. Подобная картина наблюдается каждый год, а причиной тому является методологическая разница в определении начала нового лунного месяца.

И в вопросе праздника наблюдаются различные позиции. Так, ряд стран объявили 3-е июня последним днем месяца Рамазан, а 4-е июня – первым днем месяца Шавваль, то есть днем праздника Фитр. Основное различие связано с визуальным наблюдением новой Луны или же использованием при этом оптических средств, а также регионом, где наблюдалась новая луна.

Однако традиционное утверждение «во всем мире праздник, кроме Азербайджана», как всегда, не соответствует истине.

Мы предлагаем вниманию читателей известный нам на данный момент список стран, которые объявили 4-е июня днем праздника. По мере поступления новых сведений новость будет обновляться. Просим и читателей, в случае получения достоверной информации, дать ссылку на новость в разделе комментариев к данной статье.

Таким образом, страны, отмечающие праздник 4-го июня:

Саудовская Аравия

Бахрейн

ОАЭ

Турция

Марокко

Уганда

Эфиопия

Сомали

Тунис

Катар

Нигер

Страны, объявившие 5-е июня днем праздника:

Азербайджан

Индонезия

Малайзия

Пакистан

Ливия

Египет

Кения

Бангладеш

Иран

Ирак (шиитская часть)

Палестина

Сирия

Судан

Йемен (хуситы)

Узбекистан

Туркменистан

Таджикистан

Оман

Из немусульманских стран, где проживает большое количество последователей Ислама, Индия и Филиппины объявили днем праздника 5 июня. В Таиланде же праздник объявлен на 4 июня.

И в Европе праздник будет отмечаться в разные дни. Так, многие мусульманские общины Великобритании, в том числе и Центральная мечеть Бирмингема, объявили праздник Фитр на 5 июня. В Финляндии же праздник будет отмечаться 4 июня.

P.S. Что же касается новостей о том, что новая луна наблюдалась в одном из регионов Азербайджана, растиражированная посредством социальных сетей, то она не соответствует действительности. Наблюдать луну 3 июня вечером с территории Азербайджана не представлялось возможным даже с применением оптических средств.


Опубликовано:4 Июнь, 2019  01:27, ]]>Печать]]>
 
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