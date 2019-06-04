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В Мекке принято заявление по Карабаху

В Саудовской Аравии, состоялся 14-й саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС). На встрече, прошедшей под девизом «Рука об руку к будущему», Азербайджан представил премьер-министр Новруз Мамедов.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Азербайджана.

По итогам саммита было принято итоговое коммюнике. В пунктах 34 и 35 документа отражена принципиальная позиция ОИС в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана.

В документе содержится призыв к странам и правительствам ОИС разрешить конфликт на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ Азербайджана. Это также включает незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, незаконные действия, направленные на изменение демографических, культурных и физических характеристик территорий, включая уничтожение и приобретение культурного наследия и заповедников, вмешательство в государственную и частную собственность.

В связи с этим необходимо принять эффективные меры со стороны государств-членов ОИC, включая передачу оружия через его территорию или территории, для предотвращения любой деятельности физических и юридических лиц против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и осуществления любой оккупации.

В документе подтверждается принципиальная поддержка усилиям Азербайджана по восстановлению его территориальной целостности и суверенитета, в том числе посредством Генеральной Ассамблеи ООН.


Опубликовано:4 Июнь, 2019  11:55, ]]>Печать]]>
 
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