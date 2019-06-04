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Почему праздник отмечается в разные дни?

Насколько бы мы не желали, чтобы все мусульмане начали пост месяца Рамазан в один день и так же завершили бы его вместе, факт остается фактом – это не так. Ежегодно возникают разногласия относительно начала и окончания месяца.

Прежде всего, отметим, что эти разногласия не новы и не являются продуктом современности. Имеются хадисы, согласно которым разногласия возникали еще при сподвижниках Пророка (с). Самым наглядным примером тому является вопрос, возникший в период правления халифатом Муавиеей, который жил в Дамаске, и Ибн-Аббасом, жившим в Медине. Тогда жители Медины начали пост месяца Рамазан на день позже жителей Дамаска, и, несмотря на свидетельство халифа и его близкого окружения, Ибн-Аббас выбрал для Медины иной день начала пост, обосновав это различным горизонтом двух городов.

Так в чем же кроется причина таких разногласий?

Основная причина этого связана с тем, в какой форме наблюдалась новая Луна.

1. Согласно одному мнению, если в каком-то регионе визуально будет наблюдаться Луна, то это имеет отношение ко всем мусульманам, и это означает начало нового месяца.

2. Согласно противоположному мнению, новая Луна считается общей для стран, имеющих общий горизонт (регионы, ночь и день в которых имеет разницу в несколько часов). Например, если кто-то в Америке видит Луну, когда в Азербайджане день, то это не имеет для Азербайджана никакого значения. Но в обеих случаях основным требованием является то, что бы Луну можно было наблюдать невооруженным глазом.

3. Согласно другой позиции, не обязательно наблюдать новую луну визуально, невооруженным глазом. Если даже увидят телескопом, это будет считаться, как увиденное визуально.

4. Согласно еще одному мнению, не обязательно наблюдать Луну телескопом или обычным глазом. Если на основании расчетов будет установлено, что Луна во время заката находится над горизонтом, то нет нужды наблюдать Луну невооруженным взглядом или же телескопом, новый месяц считается наступившим.

И даже в перечисленных взглядах есть свои нюансы, но мы не ходим вдаваться в детали. Новая Луна определяется в основном на основании указанных 4-х методологических взглядов.

Особо хотелось бы отметить, что различные позиции не имеют никакого отношения к мазхабной принадлежности, как некоторые яро пытаются доказать. Как в суннизме, так и в шиизме были и есть ученые, ссылающиеся на одну из указанных позиций. Это можно  понять и по списку стран, которые ежегодно отмечают праздник Рамазан в различные дни.

Мусульмане Малайзии, Индонезии, Пакистана, республик Средней Азии, Дагестана, Индии, Бангладеш и Австралии, отмечающие 5 июня праздник вместе с шиитскими учеными Ирана и Ирака, не являются шиитами, они сунниты. Вместе с тем, покойный ливанский аятолла Фазлуллах считал допустимым определение появления новой Луны вычислениями, а покойный иранский аятолла Ленкорани разрешал наблюдать Луну в телескоп. Современный иракский аятолла Кямал Хейдари также имеет мнение, отличающееся от традиционной позиции шиитских ученых.

Хотелось бы верить, что ни один из имеющих различные позиции, не создает конфликт идей намеренно, а лишь старается быть ближе к традициям Пророка (с).

Поэтому, давайте оценим эти разногласия как плюрализм и свободу мысли современного мира, и будем уважать позицию каждого. Не будем критиковать позиции друг друга резкими высказываниями, не будем допускать по этому поводу иронии. В конце концов, все мусульмане постились не для того, чтобы доказать что-то друг другу, а чтобы заслужить довольство Аллаха. Во всяком случае таково было их намерение, когда произносили «гурбатан иляллах». И мы бы хотели верить в это.

Поэтому, мы поздравляем всех мусульман с праздником, как отмечающих это 4-го июня, так и тех, кто отмечает эту знаменательную дату 5-го июня.


Опубликовано:4 Июнь, 2019  14:09, ]]>Печать]]>
 
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