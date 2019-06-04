Шамахинская Обсерватория: Праздник Рамазан в Азербайджане отмечается завтра

В соседних странах праздник Рамазан отмечается сегодня. По этой причине некоторые люди думают, что праздник сегодня, а кто-то говорит, что праздничный намаз будет совершаться завтра. Это создает путаницу.

Как сообщила в интервью АПА руководитель пресс-службы Управления мусульман Кавказа Рагима Дадашева, такие разногласия во мнениях возникают каждый год.

По ее словам, у каждой страны свои географические особенности: «В Азербайджане месяц будет виден сегодня вечером. А завтра будет совершаться праздничный намаз».

В Шамахинской Астрофизической Обсерватории АПА сообщили, что распространенное в социальных сетях фото с месяцем – дезинформация, оно снято в 2007 году: «Праздник Рамазан в Азербайджане отмечается завтра. Месяц будет виден сегодня с 20:00 до 21:00 на западе».

Отметим, согласно информации УМК, в связи с завершением месяца Рамазан 5 июня в 08:00 в мечети Аждарбей, а также в 09:00 в мечети Тезепир будут совершены праздничные намазы.