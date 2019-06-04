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Уважаемые читатели!
Вот и подошел к концу Благословенный месяц Рамазан.
Коллектив islam.az поздравляет всех мусульман с праздником Фитр!
Да воспримет Аллах ваши пост и молитвы!
С праздником вас, дорогие мусульмане!
С праздником, дорогие мусульмане!
В Сирии освобождены 800 членов семей террористов ИГ Видео
В Таджикистане будут штрафовать за «излишества» на столах
Шамахинская Обсерватория: Праздник Рамазан в Азербайджане отмечается завтра
Почему праздник отмечается в разные дни?
Как выполняется намаз праздника Фитр?
Когда отмечается праздник Фитр в различных странах мира?
Как выплачивается закят фитр?
Когда в мечетях будет выполнен праздничный намаз?
В Судане военные расстреляли протестующих Видео
Какова сумма закята фитр?
Названа предположительная дата праздника Фитр
Может ли считаться закятом фитр покупка нуждающемуся лекарств, его лечение, дарение домашней утвари? Ислам в вопросах
День вознаграждения – праздник Рамазан
Перестрелка в Карабахе: убит армянский оккупант
В США произошла стрельба, погибло 12 человек
Можно ли верить в нечетное число чихов? Ислам в вопросах
В Мекке начался саммит Организации исламского сотрудничества
Cтолкновения в Газе, 16 палестинцев пострадали
Обязательно ли во время земного поклона и нос должен соприкасаться с землей? Ислам в вопросах
Сегодня, 31 мая, очередная предполагаемая ночь Гадр