С праздником, дорогие мусульмане!

Уважаемые читатели!

Вот и подошел к концу Благословенный месяц Рамазан.

Коллектив islam.az поздравляет всех мусульман с праздником Фитр!

Да воспримет Аллах ваши пост и молитвы!

С праздником вас, дорогие мусульмане!