Салах раскритиковал журналистов и фанатов из-за сорванной молитвы

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах не смог совершить праздничную молитву в мечети из-за натиска болельщиков и журналистов, сообщает РИА «Новости».

В своем твиттере футболист пожаловался, что фанаты и репортеры окружили дом его родителей в родном городе. Египтянин раскритиковал людей, которые помешали ему молиться.

«Некоторые журналисты и простые люди сделали так, что человек не может выйти из дома и пойти совершить праздничную молитву. Это не имеет отношения к любви. Это называется «неуважение права на личную жизнь и отсутствие профессионализма», - написал он.