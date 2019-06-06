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Полиция Египта уничтожила 14 боевиков

Силы МВД Египта уничтожили на севере Синайского полуострова 14 боевиков, которые могли быть причастны к совершенному в среду нападению на блокпост силовиков в Эль-Арише.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении ведомства.

"В ходе преследования нападавших удалось обнаружить группу боевиков в одном из заброшенных домов в районе аль-Мсаид", - сообщили в МВД.

Боевики начали стрелять по силам полиции и были уничтожены ответным огнем, уточнили в министерстве. При себе у них было 14 единиц оружия и три "пояса смертника".

Ранее сообщалось, что восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блокпост в окрестностях города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Также в перестрелке погибли пять нападавших.


Опубликовано:6 Июнь, 2019  13:29, ]]>Печать]]>
 
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