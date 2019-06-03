Читатель спрашивает: В каких случаях женщина может не ожидать срок идды после развода?

В большинстве случаев женщина обязана ожидать срок идды после развода. Одной из причин этого ожидания является выяснение вопроса о возможной беременности женщины. Даже если женщина скажет, что в течение нескольких месяцев или лет не была в половых отношениях с супругом, то все равно ей придется ждать. Подобные вопросы нельзя решать свидетельством одного человека.

Лишь в некоторых исключительных случаях женщине разрешено не ожидать срок идды. Эти случаи приведены в книгах по шариату. Например, если между супругами вообще не было половых отношений (подобное обычно становится достоянием общественности и не требуется дополнительного доказательства), если разведена уже пожилая женщина (у которой уже не наблюдаются месячные), то нет необходимости ожидать срок идды. Срок идды беременной женщины длится до рождения ребенка.