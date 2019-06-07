ОАЭ и Саудовская Аравия обнародовали отчет о результате атак на их корабли

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Норвегия представили в Совбез ООН отчет об атаке на корабли в Оманском море.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на "SkyNews", в предоставленном тремя странами отчете не упоминается Иран. Тем не менее, сообщается, что за атаками стоит одно государство.

В отчете указывается, что нефтяные танкеры и торговые суда были взорваны путем прикрепления к ним мин.

В отчете отмечается, что данная атака представляет собой большую угрозу для международного морского транспорта.

Отметим, что ряд официальных лиц США, в том числе советник президента Дональда Трампа заявляли, что осуществление атаки со стороны Ирана практически доказано.

Напомним, что 12 мая в порту ОАЭ аль-Фуджейра была совершена атака на 4 нефтяных танкера и торговых судна ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.