Хуситы вывели из строя несколько танков Саудовской Аравии

Йеменская армия и "Народные комитеты" (хуситы) провели операцию в приграничном с Саудовской Аравией регионе Наджран.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, йеменская армия и "Народные комитеты"распространили кадры контратаки, осуществленной минувшим днем. На кадрах видно, что в ходе операции были выведены из строя несколько единиц бронетехники и танков, изъяты несколько единиц оружия и боеприпасов в качестве трофеев, нанесен урон живой силе противника.

Хуситы также заявили, что сбили над провинцией аль-Худейда принадлежащий Саудовской Аравии военный беспилотный летательный аппарат американского производства "МГ-9".

Члены движения «Ансарулла» отметили, что развивают свою систему ПВО и в будущем смогут предотвращать воздушные атаки противника.