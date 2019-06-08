Российские военные отступили в Сирии

На севере сирийской провинции Хама российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов, пишет Лента.ру со ссылкой на Al-Masdar News.

По словам источников издания, террористы атаковали россиян после того, как продвинулись в контрнаступлении на сирийские правительственные войска. В ответ на их действия российская авиация нанесла массированный удар, что привело к прекращению артиллерийского огня по Таль-Сальбе.

Al-Masdar News сообщает, что в соседних населенных пунктах Мхарде и Аль-Скейлабия много российских военных, и они вряд ли уйдут с этих позиций, так как там живут тысячи мирных жителей.