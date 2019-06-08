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В Афинах построили первую мечеть

В Афинах завершилось строительство первой после провозглашения независимости Греции мечети. Сегодня министр образования и по делам религий страны Костас Гавроглу посетил культовое сооружение, чтобы получить информацию о ходе работ, передает РИА Новости.

«Это важный для нашей страны день, когда после многих противодействий и препятствий нам удалось построить мечеть и окрестное пространство для наших граждан-мусульман, - отметил Гавроглу. - Для тех, кто оказался в стране либо в качестве иммигрантов, либо в качестве беженцев, либо посещает ее».

Планируется, что первая молитва в мечети состоится в сентябре, хотя министр не исключил возможности, что это случится 16 августа. Мы бы хотели, чтобы 16 августа была первая молитва», - пояснил Гавроглу, добавив, что гарантировать это с абсолютной уверенностью не может, так как «бюрократия имеет свой собственный темп».

По оценкам Гавроглу, число мусульман в стране составляет от 150 тысяч до 200 тысяч человек, включая «греческих граждан, мигрантов, беженцев и людей, посещающих Грецию в туристических или деловых целях».

Отмечается, что мечеть ничем не напоминает османские религиозные сооружения, в частности, у нее нет минарета. Одновременно в ней могут молиться почти 370 верующих.

До недавнего времени Афины оставались последней европейской столицей, где не было мечети. В 2013 году греческое правительство одобрило выделение около 950 тысяч евро на возведение мечети в районе Вотаникос. После этого началось строительство объекта, несмотря на протесты горожан.


Опубликовано:8 Июнь, 2019  10:26, ]]>Печать]]>
 
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