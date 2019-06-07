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Новости » Ислам в вопросах

Верно ли, что некоторые арифы, достигшие степени риза, ничего не хотели от Аллаха и не молились?

Читатель спрашивает: Верно ли, что некоторые арифы, достигшие степени риза, ничего не хотели от Аллаха и не молились?

Это ошибочное мнение. Человек, утверждающий, что достиг такой степени, на самом деле не ариф и не овлийа. Потому что самая высокая ступень в совершенствовании принадлежит непорочным. Пророк (с) и имамы молились до самого последнего часа жизни и никогда не отказывались от молитвы. Если бы возможна была независимость от молитвы, то непорочные первыми достигли бы такой ступени и перестали бы молиться. Все люди нуждаются в Аллахе. Именно поэтому мы ежедневно читаем суру «Фатиха» во время намаза. Можно как-то понять, когда человек не просит у Аллаха материальных благ. Хотя, и хлебом насущным Своих рабов наделяет именно Всевышний. А отказываться просить у Аллаха нравственные ценности – наставление на верную стезю, иман, богобоязненность и т.д. – черта, не присущая верующему.


Опубликовано:8 Июнь, 2019  10:45, ]]>Печать]]>
 
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