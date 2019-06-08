США ввели новые санкции в отношении Ирана

В пятницу Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Ирана. Они затрагивают сырьевой сектор Исламской республики и нацелены на его крупнейшую нефтехимическую компанию за оказание поддержки Корпусу стражей исламской революции (КСИР), отмечает CBS News. КСИР - элитное военное подразделение Ирана, отвечающее за баллистические ракеты и ядерные программы Ирана.

Как передает Islam.az со ссылкой на gazeta.ru, о новых санкциях говорится в официальном сообщении, распространенном 7 июня министерством финансов США.

Речь идет о холдинге Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также 39 его дочерних предприятиях и иностранных компаниях-агентах продажи иранской нефти. Эта компания отвечает за 50% экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана. Ей принадлежит около 40% иранских предприятий в этой сфере.

В американском минфине заявили, что благодаря этой компании КСИР, который в мае администрация Трампа назвала "иностранной террористической организацией", получила миллиарды долларов. В ведомстве пояснили, что введенные санкции стали частью кампании "максимального давления" на Иран, направленного на изоляцию этой страны на международных рынках. Санкции замораживают любые активы, которые иранские нефтехимические фирмы могут иметь в юрисдикциях США, и запрещают американцам вести с ними бизнес. "Ориентируясь на эту сеть, мы намерены отказать в финансировании ключевым элементам нефтехимического сектора Ирана, которые оказывают поддержку КСИР", - заявил министр финансов США Стив Мнучин.