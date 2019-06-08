НАСА запускает программу частных пилотируемых полетов на МКС

Представители НАСА заявили об открытии Международной космической станции для любых коммерческих проектов.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на РИА «Новости», по их словам, в следующем году на МКС полетят как минимум два «коммерческих» астронавта на борту двух частных пилотируемых кораблей.

«Пока мы планируем только два полета в год. В зависимости от того, как этой возможностью будут распоряжаться наши партнеры-частники, на борту МКС смогут побывать от двух до дюжины коммерческих астронавтов. Мы не планируем самостоятельно продавать места на борту кораблей, этим будут заниматься те компании, которые будут осуществлять доставку людей на станцию», — пояснила Робин Гейтенс (Robyn Gatens), заместитель директора американской части МКС.

Текущая администрация Белого дома, как неоднократно заявляли президент Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и Джим Бриденстин (Jim Bridenstine), глава НАСА, планирует передать МКС в частные руки после завершения официального срока работы станции в конце 2024 года или 2030 года для стимулирования коммерческого освоения космоса.

Другой важной причиной этого считается то, что НАСА, «Роскосмос», JAXA и ЕКА планируют сконцентрировать свои усилия на постройке первой окололунной космической станции, Deep Space Gateway, а также на изучении и освоении дальнего космоса. Позже американская сторона переименовала проект, назвав его Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G).