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Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром страны в случае победы его партии "Европейская солидарность" на парламентских выборах.

Как передает Islam.az, об этом сообщает "112 Украина". "Если мы победим на выборах, то да", - ответил политик на вопрос журналиста, готов ли он возглавить правительство.

При этом он не ответил, будет ли исполнять обязанности депутата или откажется от мандата после парламентских выборов. По словам Порошенко, он "твёрдо убеждён, что как лидер партии несёт полную ответственность" за её действия.


Опубликовано:10 Июнь, 2019  11:06, ]]>Печать]]>
 
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