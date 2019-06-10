В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Обвал произошел на шахте компании "Лунцзяпу" в воскресенье около 20.00 по местному времени и привел к землетрясению магнитудой 2,3. В результате шахтеры оказались заблокированы под землей, их общее число не сообщалось.

После того, как стало известно о ЧП на шахте, местные власти распорядились немедленно приступить к поисково-спасательной операции, которая к настоящему моменту завершена. Компетентные органы приступили к расследованию.

Все пострадавшие были доставлены в больницы, им оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.