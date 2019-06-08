ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Когда отмечается праздник Фитр в различных странах мира? Когда отмечается праздник Фитр в различных странах мира?
Когда в мечетях будет выполнен праздничный намаз? Когда в мечетях будет выполнен праздничный намаз?
С праздником, дорогие мусульмане! С праздником, дорогие мусульмане!
Как выплачивается закят фитр? Как выплачивается закят фитр?
Какова сумма закята фитр? Какова сумма закята фитр?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Ислам в вопросах

Чьи недостатки разрешается обсуждать в их отсутствии?

Читатель спрашивает: Чьи недостатки разрешается обсуждать в их отсутствии?

Раскрывать чьи-то недостатки в их отсутствии считается заочным осуждением. Вообще же заочным осуждением считается то, что побеспокоило бы объект обсуждения, услышь он это. Заочное осуждение, злословие является грехом и не подобает мусульманину. Однако в некоторых исключительных случаях дозволено разглашать отрицательные черты людей и в их отсутствии. Не грех заочно осуждать лицо, которые вводят других в заблуждение, обманывают их, сбивают с верного пути, распространяют ложные воззрения. Потому что подобным путем можно оградить остальных от вреда, наносимого этим лицом. Однако и при этом следует не переходить границы и не наносить урон мусульманской нравственности.


Опубликовано:10 Июнь, 2019  11:34, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
8 Июнь, 2019
Верно ли, что некоторые арифы, достигшие степени риза, ничего не хотели от Аллаха и не молились?
7 Июнь, 2019
В каких случаях женщина может не ожидать срок идды после развода?
3 Июнь, 2019
Может ли считаться закятом фитр покупка нуждающемуся лекарств, его лечение, дарение домашней утвари?
1 Июнь, 2019
Можно ли верить в нечетное число чихов?
31 Май, 2019
Обязательно ли во время земного поклона и нос должен соприкасаться с землей?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
10 Июнь, 2019

Китай отверг обвинения в преследовании миллиона мусульман
10 Июнь, 2019

Чьи недостатки разрешается обсуждать в их отсутствии? Ислам в вопросах
10 Июнь, 2019
В Китае девять человек погибли при обвале на шахте
10 Июнь, 2019
Порошенко захотел стать премьер-министром Украины
8 Июнь, 2019
НАСА запускает программу частных пилотируемых полетов на МКС
8 Июнь, 2019
США ввели новые санкции в отношении Ирана
8 Июнь, 2019

Верно ли, что некоторые арифы, достигшие степени риза, ничего не хотели от Аллаха и не молились? Ислам в вопросах
8 Июнь, 2019
В Афинах построили первую мечеть
8 Июнь, 2019
Российские военные отступили в Сирии
7 Июнь, 2019
Путин объявил о начале технологической войны
7 Июнь, 2019

Хуситы вывели из строя несколько танков Саудовской Аравии Видео
7 Июнь, 2019
ОАЭ и Саудовская Аравия обнародовали отчет о результате атак на их корабли
7 Июнь, 2019

В Нигерии погибло 16 человек в результате нападения боевиков
7 Июнь, 2019

В каких случаях женщина может не ожидать срок идды после развода? Ислам в вопросах
7 Июнь, 2019
США отыгрались за С-400 на турецких пилотах
7 Июнь, 2019
Трамп назвал генсека НАТО своим поклонником
6 Июнь, 2019

Полиция Египта уничтожила 14 боевиков
6 Июнь, 2019

Салах раскритиковал журналистов и фанатов из-за сорванной молитвы
5 Июнь, 2019

В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз Фотолента
4 Июнь, 2019

С праздником, дорогие мусульмане!
4 Июнь, 2019

В Сирии освобождены 800 членов семей террористов ИГ Видео
4 Июнь, 2019

В Таджикистане будут штрафовать за «излишества» на столах
4 Июнь, 2019

Шамахинская Обсерватория: Праздник Рамазан в Азербайджане отмечается завтра
4 Июнь, 2019

Почему праздник отмечается в разные дни?
4 Июнь, 2019

Как выполняется намаз праздника Фитр?
4 Июнь, 2019
В Мекке принято заявление по Карабаху
4 Июнь, 2019

Когда отмечается праздник Фитр в различных странах мира?
3 Июнь, 2019

Как выплачивается закят фитр?
3 Июнь, 2019

Когда в мечетях будет выполнен праздничный намаз?
3 Июнь, 2019
Одной из планет присвоено имя Имадеддина Насими
3 Июнь, 2019

В Судане военные расстреляли протестующих Видео
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com