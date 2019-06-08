Читатель спрашивает: Чьи недостатки разрешается обсуждать в их отсутствии?

Раскрывать чьи-то недостатки в их отсутствии считается заочным осуждением. Вообще же заочным осуждением считается то, что побеспокоило бы объект обсуждения, услышь он это. Заочное осуждение, злословие является грехом и не подобает мусульманину. Однако в некоторых исключительных случаях дозволено разглашать отрицательные черты людей и в их отсутствии. Не грех заочно осуждать лицо, которые вводят других в заблуждение, обманывают их, сбивают с верного пути, распространяют ложные воззрения. Потому что подобным путем можно оградить остальных от вреда, наносимого этим лицом. Однако и при этом следует не переходить границы и не наносить урон мусульманской нравственности.