Беспорядки в Казахстане: сотни задержанных

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в воскресенье задержали 500 человек в Нур-Султане и Алма-Ате за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сегодня на брифинге, передает ТАСС.

"На улицах двух городов - в Алма-Ате и Нур-Султане был попытки дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов путем организации и проведения несанкционированных акций. В городах Нур-Султане и Алма-Ате при проведении незаконных акций были доставлены в органы внутренних дел 500 человек", - рассказал Кожаев.

По его словам, в Нур-Султане были пресечены попытки перекрыть дороги и создать транспортный коллапс по проспекту Республики в районе Дворца Молодежи. "Все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом. При задержании правонарушителей специальные средства не применялись", - подчеркнул заместитель министра внутренних дел.