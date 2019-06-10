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В Германии продолжаются провокации против мусульман

B Германии не прекращаются преступления на почве исламофобии. В городе Кассель на минувших выходных неизвестные забросали камнями здание центральной мечети, а в Бремене уничтожено около 50 экземпляров Корана, хранившихся в мечети “Рахман”.

Глава религиозной общины при центральной мечети Касселя Сейфеттин Эрёрук сообщил, что нападение на мечеть было совершено в то время, когда в ней не было верующих. Повреждена часть окон здания мечети. Прокуратура города Кассель возбудила уголовное дело в связи с действиями преступников.

Примечательно, что мечеть в Касселе, которую в основном посещают мусульмане из числа этнических турков, не впервые подвергается нападениям.

В прошлые годы пособники террористов PKK неоднократно устраивали провокации в районе центральной мечети Касселя. Однако никто из них задержан не был.

Еще одна провокация совершена в бременской мечети “Рахман”, которую в основном посещают афганцы и пакистанцы. Неизвестные проникли в здание мечети и осквернили до 50 экземпляров Корана.

Представители мусульманской общины Бремена осудили действия вандалов.

Депутат регионального парламента Бремена от партии "Христианско-демократический союз" (CDU) Огузхан Языджи акцентировал внимание на росте числа случаев исламофобии в этой части Германии.

«На прошлой неделе в Бремене зарезали молодого мусульманина, а теперь совершена провокация в мечети. Мусульманская община всерьез обеспокоена. Мечети, так же как и синагоги, должны находиться под охраной государства», - сказал Языджи.


Опубликовано:10 Июнь, 2019  16:36, ]]>Печать]]>
 
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