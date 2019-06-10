Арестован экс-президента Пакистана

Правоохранители Пакистана арестовали бывшего президента страны и сопредседателя Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари, который подозревается в использовании фальшивых банковских счетов, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что суд отклонил апелляцию экс-президента и его сестры Фарьял Талпур, которые просили продлить действие залога, позволявшего оставаться на свободе фигурантам дела.

Арест проводился сотрудниками Национального контрольно-учетного бюро, выполняющего роль антикоррупционного органа в Пакистане. К операции были также привлечены большие силы полиции, блокировавшие дом Зардари в Исламабаде. Отмечается, что политик имеет возможность оспорить ордер на свой арест в Верховном суде.

Напомним, что Асиф Али Зардари занимал пост президента Пакистана в период с 2008 по 2013 год. Он был женат на Беназир Бхутто (дважды премьер-министр страны), которая погибла в результате атаки смертника в 2007 году.