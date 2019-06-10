Читатель спрашивает: Кем был правитель Египта Мугавгис, живший при Пророке (с)?

Мугавгис – титул, присваиваемый правителям Египта в доисламские времена. По мнению некоторых ученых, как иранских шахов именовали «касра», а византийских императоров «кесарь», так и правителей Египта называли «мугавгис». А по мнению некоторых ученых, Мугавгис – имя собственное, и он жил при Пророке (с). Посланник Аллаха и ему направил письмо, приглашая принять Ислам. Мугавгис ответил Пророку (с) с большим уважением, отправив ему ценные подарки, в том числе наложницу по имени Мария. При завоевании Египта мусульманами Мугавгис сдал страну без сопротивления.

По мнению современного английского ученого Бертлера, Мугавгиса звали Гейрус. Он был руководителем кавказской церкви, император Византии Гераклит назначил его правителем Египта. А «мугавгис» - это «гавгасиус» на греческом, что означает кавказец.