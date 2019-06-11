В Казахстане за сутки задержаны 700 участников митингов

В Алматы и Нур-Султане накануне были задержаны около 200 участников несанкционированных митингов, 150 из них привлечены к административной ответственности.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил официальный представитель МВД Казахстана Ораз Нурдильда журналистам.

"В первый день (9 июня - ред.) было задержано порядка 500 человек, на 400 из них были составлены административные протоколы. Во второй день - порядка 200 человек было задержано, из них на 150 было составлены административные протоколы", - сказал Н.Ораз.

Напомним, что 9 и 10 июня в Нур-Султане и Алма-Ате прошли несанкционированные акции, в рамках которых участники митингов требовали бойкотировать президентские выборы.

По предварительным данным ЦИК, на выборах главы государства одержал победу действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,76% голосов. Явка избирателей составила 77,4%.