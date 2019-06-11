Ценнейшее произведение христианского мира оказалось на яхте мусульманского принца

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданная российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым за рекордную сумму, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии.

“Forbes” сообщает, что этой яхтой является «Serene», принадлежащая наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману.

Картина якобы должна быть передана городу Аль-Ула, когда в нем завершится строительство культурного центра.

Картина «Спаситель мира» была продана на «Christie's» за рекордную цену — $450,3 млн, став самой дорогой работой, когда-либо проданной на аукционе. Покупатель остался анонимным. Уже тогда The New York Times со ссылкой на несколько источников писала, что это бин Салман.

Вскоре после аукциона департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что «Спаситель мира» станет частью постоянной коллекции нового музея, получившего название Лувр Абу-Даби.

На картине «Спаситель мира» изображен Иисус Христос, держащий в руке земной шар.