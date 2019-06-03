Для совершения хаджа из Азербайджана обратились 1090 человек

В этом году 1090 человек обратились для совершения хаджа из Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Было отмечено, что в настоящее время остаются свободные места, продолжается прием документов.

Около 60 человек из тех, кто предоставил документы - это лица, желающие повторно совершить хадж.

Отметим, что в этом году Азербайджану выделена квота на 1400 человек, в то время как в прошлом году она была рассчитана на 1440 человек. В этом году стоимость хаджа выросла на 75 долларов в связи с экономическим положением в Саудовской Аравии и составила 4225 долларов (в прошлом году 4150 долларов).

Отправка паломников состоится 1-6 августа, а возвращение будет проходить поэтапно с 21 по 25 августа. На эти цели AZAL выделил 6 самолетов. В день запланированы 2-3 перелета, а для возвращения будут 2 рейса.