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Во Франции ультраправые готовили атаки на мусульман

Во Франции задержаны пять человек, планирующих нападения на мусульман и евреев. Расследование длилось несколько месяцев, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно информации, задержания были произведены с сентября 2018 года по конец мая 2019 года. В числе задержанных – несовершеннолетний, которому исполнилось 15 лет.

Пятеро задержанных, которые исповедовали ультраправые взгляды, входили в группу под названием "Черная птица". Они на форуме обсуждали возможность организации теракта.

Телеканал отмечает, что планировалось несколько нападений, в том числе на мусульман, а также во время ежегодного собрания Совета еврейских организаций Франции.


Опубликовано:11 Июнь, 2019  18:26, ]]>Печать]]>
 
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