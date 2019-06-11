Зеленский уволил 15 губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций, а также просит Верховную Раду дать согласие на увольнение генпрокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы администрации президента Украины Руслана Рябошапку, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций.

Ранее сообщалось, что по мнению президента Украины, все действующие губернаторы в стране должны быть заменены. 5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций.

Также Зеленский уволил начальников Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Кроме того, президент Украины подписал представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, министра иностранных дел Павла Климкина и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко.