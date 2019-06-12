Турция и США обсуждают экстрадицию Гюлена

США должны были выдать Гюлена в соответствии с международными соглашениями и договоренностями, достигнутыми Анкарой и Вашингтоном, сказал министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль турецким журналистам в Вашингтоне, где состоялась его встреча с генпрокурором США Уильямом Барром, передает Anadolu.

Анкара не приемлет того, что США до сих пор не сделали шагов в этом направлении, отметил министр.

Глава ведомства сообщил, что обсудил вопрос выдачи Гюлена и с генпрокурором США Уильямом Барром.

«Мы не можем согласиться с тем, что этот вопрос не был передан на рассмотрение суда, несмотря на то, что Соединенным Штатам были предоставлены доказательства, документы и запрос с требованиями выдачи Гюлена, направленные турецкими судебными органами», - сказал Гюль.

По словам министра, Анкара ожидает, что Вашингтон в ближайшее время сделает необходимые шаги в этом направлении.

В ходе встречи с американским генпрокурором также обсуждался вопрос школ FETÖ в США, отметил турецкий министр.