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Новости » Ислам в вопросах

Кто такой Ганбар, который часто упоминается в классической поэзии?

Читатель спрашивает: Кто такой Ганбар, который часто упоминается в классической поэзии?

Ганбар был одним из самых близких сторонников и слуг имама Али (а). Сведения о его происхождении различны. В некоторых источниках говорится о том, что он был темнокожим, в некоторых – персом, а в некоторых – представителем арабского племени Бани-Хамдан. В истории имя Ганбара упоминается как символ преданности имаму Али (а). Имам Али (а) заранее сообщил Ганбару, что он станет шахидом. В период правления Куфой Хаджаджом ибн Юсифом по его приказу Ганбар был обезглавлен.


Опубликовано:12 Июнь, 2019  11:56, ]]>Печать]]>
 
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