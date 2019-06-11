Читатель спрашивает: Кто такой Ганбар, который часто упоминается в классической поэзии?

Ганбар был одним из самых близких сторонников и слуг имама Али (а). Сведения о его происхождении различны. В некоторых источниках говорится о том, что он был темнокожим, в некоторых – персом, а в некоторых – представителем арабского племени Бани-Хамдан. В истории имя Ганбара упоминается как символ преданности имаму Али (а). Имам Али (а) заранее сообщил Ганбару, что он станет шахидом. В период правления Куфой Хаджаджом ибн Юсифом по его приказу Ганбар был обезглавлен.